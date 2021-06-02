В Центре Чумакова заявили, что говорить об уровне эффективности "Ковивака" пока рано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Говорить об уровне эффективности цельновирионной вакцины от коронавируса "Ковивак" пока еще рано, это станет понятно после завершения всех фаз испытаний, заявил ТАСС в среду генеральный директор разработчика вакцины, Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Пока созданная нашими специалистами вакцина не пройдет третью фазу испытаний, говорить об уровне ее эффективности очень рано. Называемые сегодня цифры эффективности "Ковивак" являются всего лишь оценочными суждениями. По предварительным итогам клинических исследований второй фазы, у порядка 80% добровольцев сформировались антитела", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам руководителя центра, "Ковивак" может быть эффективен против всех существующих сегодня мутаций коронавируса.

"Мы готовим научные публикации в ведущих научных журналах о нашей вакцине, где, возможно, будут представлены и данные по эффективности вакцины. Ожидаем, что статьи появятся не раньше осени текущего года", - добавил Ишмухаметов.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).