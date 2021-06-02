Вильфанд назвал летнее похолодание в Москве нормальным для северного полушария

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в первые летние дни в Москве держится ниже нормы на 3-5 градусов. Однако холодное начало лета является распространенным явлением, печалиться, что такой характер погоды сохранится в течение всего месяца, не стоит, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начался июнь и начался он с холодной погоды. Температура в Москве была на пять градусов ниже нормы 1 июня. Сегодня, 2 июня, она будет ниже нормы примерно на три с половиной градуса. Но это все-таки много, по-настоящему много", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Вильфанда, согласно метеорологическим сводкам, за последний 21 год в Москве как минимум семь раз наблюдалось снижение температуры в первые пять дней июня.

"В Москве за последний 21 год семь раз в первой пятидневке июня температура ночная была в диапазоне от минус 2 градусов до плюс 2 градусов. Ничего критичного, ничего страшного не происходит. Мы живем в умеренных широтах Евразии, северного полушария. Москва находится на 55-56 параллели северного полушария. Похолодание летнее часто встречается. Поэтому не нужно печалиться", - заключил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что июнь 2021 года ожидается теплым и не слишком дождливым в России.