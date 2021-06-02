Арт-кластер "Таврида" планируется провести в очном формате в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Мероприятия арт-кластера "Таврида" в 2021 году планируется провести офлайн. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"В прошлом году, когда был локдаун, "Таврида" не отменила своей смены, в этом году нет оснований отменять", - сказал Новиков на панельной сессии в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, пройдет ли арт-кластер "Таврида" в очном формате.

Ранее в пресс-службе арт-кластера сообщили, что фестиваль "Таврида.АРТ", планируется провести в Крыму с 8 по 12 сентября. Участниками масштабного мероприятия станут более 5 тыс. человек - молодые деятели культуры и искусства, а также победители и участники федеральных образовательных проектов и конкурсов, участники волонтерского движения "Мы вместе", блогеры.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.