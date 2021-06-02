ФМБА планирует до конца года получить данные об эффективности своей вакцины от COVID

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассчитывает к концу года получить данные об эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса, сообщил в среду заместитель главы ведомства Игорь Борисевич на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы надеемся, что коллеги с июля месяца этого года перейдут к первой-второй фазе клинических исследований и до конца года мы будем иметь результаты фактической иммуногенности этой вакцины и безопасности ее по отношению к людям", - сказал он на сессии "Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин".

На данный момент в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.