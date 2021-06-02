Совфед одобрил закон о регулировании порядка медосмотра персонала воздушных судов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о регулировании порядка обязательного медицинского освидетельствования экипажей гражданских самолетов, диспетчеров, а также персонала государственной авиации.

Документ предусматривает введение порядка "обязательных медицинских освидетельствований, порядка проведения предполетного, послеполетного медицинского осмотра экипажей гражданского воздушного судна, предсменного и послесменного осмотра диспетчеров управления воздушным движением". Также предусмотрено создание единой системы и единого механизма при проведении таких осмотров для всего персонала гражданской авиации.

Порядок осмотров устанавливается Минтрансом по согласованию с Минздравом. Будет сформирована автоматизированная централизованная база персональных данных, касающихся состояния здоровья членов экипажей гражданских воздушных судов и диспетчеров.

Летному персоналу будет запрещено без назначения врача принимать лекарственные препараты, включенные в перечень препаратов, которые влияют на работоспособность. Список этих препаратов утвержден федеральным органом исполнительной власти.

Осмотр персонала государственной авиации

Минобороны, осуществляющее в настоящее время регулирование вопроса осмотра пилотов и диспетчеров государственной авиации, не будет проводить военно-врачебную экспертизу специалистов авиационного персонала - членов экипажа государственного воздушного судна, лиц, осуществляющих управление полетами, парашютистов и тех, кто участвует в выполнении задания на полет. Такие специалисты будут проходить химико-токсикологические исследования на предмет наличия в организме наркотических или психотропных веществ в порядке, установленном Минобороны по согласованию с Минздравом.

Полномочиями по проведению медицинских осмотров наделяется и госкорпорация "Роскосмос" в связи с тем, что она проводит подготовку космонавтов. Осмотры будут проводиться в соответствии с федеральными авиационными правилами. При проведении обязательного медицинского освидетельствования будут учитываться результаты обязательных предварительного и периодических медицинских осмотров, а также результаты предсменных и послесменных медицинских осмотров диспетчеров управления воздушным движением.