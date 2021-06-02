ФМБА до конца лета может подать на регистрацию препарата от COVID-19 "Мир - 19"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует до конца лета завершить вторую фазу клинических исследований своего препарата против коронавирусной инфекции "Мир-19" и подать документы в Минздрав для его регистрации. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель главы ФМБА России Игорь Борисевич на Петербургском международном экономическом форуме.

"У нас сейчас идет вторая фаза клинических исследований. Первая фаза у нас прошла достаточно успешно, показана полная безопасность препарата, препарат никоим образом не влияет на организм человека, а сейчас мы оцениваем ее эффективность на больных COVID-19. Поэтому сейчас мы в стадии набора добровольцев из числа тех людей, которые заболели <...>. Я надеюсь, что до конца лета мы завершим эту фазу клинических испытаний и выйдем к регулятору, в Минздрав, на регистрацию препарата", - сказал он.

Борисевич отметил, что ко второй фазе исследований планируется привлечь около 60 добровольцев.

Препарат "Мир-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.