Голикова заявила, что более 228 тыс. женщин получат пособия по беременности в 2021 году

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 228 тыс. женщин получат пособия по беременности в 2021 году, в последующие годы эта цифра увеличится вдвое. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством в среду.

"По нашей оценке, с учетом комплексной оценки нуждаемости, такие выплаты в 2021 году получат чуть более 228 тыс. женщин. Далее эта цифра в 2022 и последующих годах практически удвоится. В предстоящие три года мы планируем на эти цели направить почти 55 млрд рублей из федерального бюджета", - сказала она.

Как отметила Голикова, для получения пособия россиянкам достаточно подать заявление на едином портале госуслуг. "Никаких дополнительных документов не потребуется, все документы будут получены в рамках межведомственного взаимодействия. Выплаты будут производиться с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности", - заявила вице-премьер.