DLP: действенный инструмент борьбы с утечками, связанными с человеческим фактором

В век цифровизации защита компаний и государственных интересов от посягательств, идущих из интернета, уже стала одним из главных приоритетов безопасности. В пандемию этот тренд лишь укрепился, поскольку одних вынудил переводить большинство своих рабочих процессов в онлайн, а другим открыл новые способы реализации кражи конфиденциальных данных

Усилились и риски, возникающие из-за человеческого фактора, - непреднамеренные и умышленные утечки, которые возникают, например, по вине персонала компаний. Бороться с подобными рисками как для небольших, так и крупных компаний становится все сложнее, в том числе из-за недостаточного внимания к ним со стороны топ-менеджмента. Чтобы обсудить эту проблему и представить собственные решения для предотвращения таких угроз и борьбы с ними и их последствиями, "Ростелеком-Солар" провел 26 мая в московском Цифровом деловом пространстве форум DLP+. Мероприятие объединило порядка 650 специалистов в области киберзащиты и представителей крупного бизнеса и было посвящено актуальным технологиям и методам защиты компаний от внутренних угроз. Найти баланс в этических нормах Форум DLP+ открылся дискуссией "Этика, право и безопасность", на которой участники обсудили одну из главных дилемм внедрения DLP-решений - этичность систем контроля коммуникаций. Замдекана экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Кудрин назвал этику самым экономичным механизмом контроля мошеннических действий и призвал инвестировать в развитие этического стандарта. Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в свою очередь сравнил механизм контроля коммуникаций сотрудников с функцией государства по обеспечению безопасности, которая, безусловно, этична, за исключением случаев, когда ее реализуют коррумпированные кадры. При этом, отмечает Раевский, в этом вопросе необходимо соблюдать баланс - если компания вводит жесткий контроль над сотрудниками, как государство - над гражданами, то это должно объясняться исключительно целями защиты информационной безопасности. В любом другом случае сверхстрогий контроль над работником может пойти во вред и ему, и самой компании, поскольку нарушает этику. В целях соблюдения этого баланса этика должна быть поддержана понятными и прописанными нормами и правилами, а также мерами по контролю их выполнения, считает директор центра продуктов Dozor компании "Ростелеком-Солар" Галина Рябова. С этим соглашается и Александр Кудрин, обращая внимание на то, что слишком серьезный контроль негативно сказывается на деловой активности. "Важно, чтобы в какой-то момент правовой механизм заработал и поднял издержки, но надо понимать, что это избыточное регуляторное контрольно-надзорное бремя надо снижать. Потому что так мы развиваться не будем", - добавил он. В целом все выступающие сошлись во мнении, что открытая коммуникация сотрудника и работодателя по вопросам контроля и правил обращения с ценной корпоративной информацией снимает многие сложности, связанные с внедрением DLP.

Оградить человека от совершения ошибок Центральная тема форума DLP+ - роль конкретного сотрудника в обеспечении корпоративной информационной безопасности - обсуждалась на пленарной сессии. В частности, участники дискуссии обсуждали влияние пандемии на кибербезопасность, новые вызовы и угрозы, а также роль человеческого фактора в информационной безопасности компаний. По словам директора департамента специальных проектов HeadHunter Виталия Терентьева, несмотря на то что многие работники компаний, особенно разработчики, которые больше склонны к цифровой коммуникации, оказались рады перейти на удаленный режим работы из-за пандемии, все больше людей будет выходить в офисы, когда она сойдет на нет. В связи с этим возникает вопрос, как модернизировать правила и этику в деле обеспечения ИБ в новых условиях. Как отметил вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов, "с переходом на „удаленку“ сотрудники получили больше свободы: сидя дома, они могут работать менее продуктивно или вообще не работать. Центральным становится вопрос самодисциплины, и для многих сотрудников это большой личный вызов". Соответственно, актуальнее стал вопрос о доверии между компанией и сотрудником. По мнению Игоря Ляпунова, доверие компании к своим сотрудникам или его демонстрация - это ключевое условие для сохранения персонала в компании и поддержания здорового климата внутри организации. Как только люди начинают чувствовать, что компания им не доверяет, разрушаются все внутренние связи, коммуникации, ценности. Однако, продолжил он, между тем, как сохранить здоровую атмосферу в компании, и тем, как обеспечить безопасность в новом открытом и опасном мире, есть тонкая грань, на которой важно балансировать. При этом ни в коем случае нельзя устанавливать правило zero trust в отношении людей - оно приведет только к разрушению. "Я считаю, что переход на „удаленку“ стал большим стрессом для сотрудников", - отметила Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch. "Когда слегка приоткрылась завеса удаленного офиса, у нас случился резкий выброс кадров. Некоторые просто встали и ушли, несмотря на то что не было абсолютно никаких предпосылок. Когда мы начали возвращаться в офис, все вернулось на круги своя. В том, что предсказывать такие траектории изменений стало гораздо сложнее, заключается еще один большой вызов. Вместе с этим определенную угрозу представляют иностранные работодатели. Сотрудников больше не сдерживает необходимость переезда, им достаточно включить ноутбук, чтобы начать работать в международной компании". Тем не менее, по мнению президента ГК InfoWatch, главная задача в области ИБ для любой компании - защита данных - должна выполняться, несмотря на "удаленку" или другие факторы. С этой целью в компании были усилены поведенческие блокираторы системы, поставлен в приоритет удаленный контроль за сотрудниками.

Зачем нужны системы предотвращения утечек? В ходе форума представители ИБ-бизнеса рассказали о том, какие существуют решения по обеспечению защиты от утечек, как они помогают бизнесу справиться с рисками, связанными с человеческим фактором, и эффективны ли они. Как отметила директор центра продуктов Dozor компании "Ростелеком-Солар" Галина Рябова, впервые словосочетание DLP (Data Leak Prevention, предотвращение утечек информации) возникло в 2005–2006 гг., когда стало очевидно, что угрозы информационной безопасности могут прийти не только извне, но и изнутри самих компаний. "В 2010-х годах от контроля всех возможных каналов утечки информации мы перешли к жизненному циклу инцидентов. Мы пришли к тому, что внутренние угрозы не возникают сами по себе, - они имеют ФИО. Если мы работаем с большим количеством событий, их надо определенным образом группировать. В 2015 году мы начали активно говорить о концепции безопасности с фокусом на человеке", - сказала она. "В 2015 году мы активно начали рассказывать рынку, что не только службы информационной безопасности могут использовать DLP, но и другие подразделения. Сейчас DLP перестал быть инструментом лишь информационной безопасности, теперь это класс решений корпоративной безопасности. Рынок решений стал более зрелым, и у компаний появилось понимание, что объем задач, которые решает DLP, стал намного больше и продолжает расти", - добавила Рябова.