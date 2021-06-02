Кравцов сообщил, что первые смены в летних лагерях уже стартовали

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Первые смены в российских лагерях уже стартовали 23 мая, Минпросвещения совместно с профильными ведомствами ведет работу на опережение по этому направлению. Об этом сообщил в среду глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"К сожалению, в прошлом году по известным причинам оздоровительная компания оказалась под очень серьезным ударом, в 26 регионах лагеря так и не открылись. В этом году уже другая ситуация. Работаем с опережением и по всем аспектам с регионами и профильными федеральными ведомствами. Первые смены уже стартовали 23 мая", - сказал он на совещании с членами правительства.

Кравцов подчеркнул, что летним отдыхом в 2021 году планируется охватить порядка 6,5 млн детей, то есть больше, чем было в 2019 году (5,7 млн). Кроме того, около 1,5 млн детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, также смогут отдохнуть в лагерях в этом году. При этом более миллиона детей из северных российских регионов смогут также съездить в лагеря на море.

По словам министра, во всех детских лагерях предусмотрено наличие медицинского работника, а также обеспечено своевременное тестирование на коронавирус. Кроме того, во всех учреждениях будет организована система передачи тревожных сообщений для незамедлительного вызова экстренных служб, а осмотр зданий и территорий будет проводиться не реже четырех раз в сутки.

Глава государства Владимир Путин поинтересовался у министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сколько детей воспользовалось путевками на отдых в 2019 году.

"Где-то около 7 млн, да?", - уточнил президент число детей, которые, согласно прогнозам, воспользуются путевками в этом году. Получив утвердительный ответ, он одобрительно заметил: "Хорошо".