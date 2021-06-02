Новый лагерь "Солнечный" откроется в детском центре "Артек" в 2024 году

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Новый детский лагерь "Солнечный" откроется в Международном детском центре "Артек" в 2024 году, это позволит принимать в "Артеке" до 55 тыс. детей в год. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в среду.

"Благодаря программе развития "Артек" отремонтированы и сейчас функционируют девять лагерей. С 2024 года планируем ввести в эксплуатацию десятый, абсолютно новый лагерь "Солнечный". С его открытием по количеству детей в "Артеке" мы выйдем на 55 тыс. [детей] в год. В советские времена, в 1985 год, это юбилей 60-летия Артека, было 35 тыс. То есть на 20 тыс. больше", - сказал он.

По словам Кравцова, в каждом детском лагере будет продолжена практика международных смен, в том числе для детей из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана.

"Мы предусмотрели отдельный образовательный модуль по изучению русского языка. Кроме того, совместно с министрами названных стран мы уже создали на прошлой неделе рабочую группу по продвижению русского языка в этих странах и разработали общий план таких действий. Видим высокую встречную заинтересованность коллег", - заключил он.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. В марте 2015 года правительство РФ утвердило программу развития центра до 2020 года: предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры.