Голикова: возврат к допандемическим показателям смертности потребует дополнительных мер

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Необходимо принять дополнительные меры для возвращения к ранее планируемым значениям смертности. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"К сожалению, пандемия прервала десятилетний тренд ежегодного снижения смертности населения. И теперь нам необходимо принять дополнительные меры, чтобы вернуться к ранее планируемым значениям", - сказала она в среду на совещании с членами правительства РФ.

По ее словам, в настоящее время главное - не допустить продолжения влияния на сердце, почки и печень заражения коронавирусной инфекции.

Ранее Голикова сообщала, что смертность за 2020 год выросла на 17,9%, причем большую долю в приросте составили смерти от COVID-19. Впоследствии замглавы Росстата Павел Смелов отмечал, что смертность в России уже снижается и в апреле-мае может опуститься до уровня 2019 года. По последним данным, смертность в России снизилась в апреле 2021 года на 13% по сравнению с мартом.