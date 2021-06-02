Время бесплатной аренды в московском велопрокате увеличат вдвое 3 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Бесплатное время поездок в московском велопрокате увеличат с 30 до 60 минут во Всемирный день велосипедиста, 3 июня. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Во Всемирный день велосипедиста любой желающий сможет с 08:00 до 23:00 взять велосипед в аренду бесплатно на целый час", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что популярность велопроката в Москве постоянно растет: за май на арендованном двухколесном транспорте в городе совершили более 805 тыс. поездок. При этом с момента открытия этого сезона велопроекта, 4 апреля, пользователи совершили поездки свыше 1,4 млн раз.