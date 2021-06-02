Сергей Шнуров рассказал, почему его нет в TikTok

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Шоумен, музыкант, продюсер Сергей Шнуров не планирует делать записи для видеоплатформы TikTok. Об этом он сообщил в среду журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я в TikTok, конечно, не пойду, я староват для этих игр, - отметил Шнуров в ответ на соответствующий вопрос. - Мне популярность не нужна, я от нее бегу".

В среду Сергей Шнуров представит гостям ПМЭФ свой новый проект "Зоя". До конца июня альбом доступен эксклюзивно в аудиосервисе "СберЗвук". Дебютная пластинка "Это жизнь" включает 14 композиций.

Рассказывая о планах, музыкант также добавил, что вскоре у него будет новая авторская программа. "Будет новая авторская программа, - сказал Шнуров. - С нового сезона ее запустим. Она будет сильно отличаться от того контента, который вы видите на YouTube и на ТВ".

Шнуров и "Евровидение"

Музыкант также заявил, что не станет участвовать в конкурсе "Евровидение".

"Нет, а зачем? - ответил он на вопрос журналистов о том, готов ли выступить на "Евровидении". - Я нашу страну представляю и без "Евровидения" совершенно прекрасно".

Музыкант сообщил, что даже не смотрит конкурс. "Я не смотрел выступление Манижи (представительницы России на конкурсе, прошедшем в мае в Нидерландах, - прим. ТАСС) на "Евровидении", я "Евровидение" не смотрел вообще никогда - просто жалко времени", - пояснил Шнуров.

Конкурс "Евровидение" проходил в Роттердаме с 18 по 22 мая. Победителем стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. Представительница России Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") заняла девятое место.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия