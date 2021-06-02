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ПМЭФ-2021

Безопасность на ПМЭФ обеспечивают около 600 сотрудников МЧС

Создан постоянно действующий оперативный штаб, задачей которого является координация работы всех силовых структур и экстренных служб города

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 600 сотрудников МЧС обеспечивают безопасность Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

"Расчеты спасателей и инспекторов ведомства выставлены на всех наиболее важных объектах, задействованных в проведении форума. Общая группировка сил и средств пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга, обеспечивающая безопасность всех гостей и участников ПМЭФ, составляет более 120 единиц техники и порядка 600 человек личного состава", - сказал собеседник агентства. По его словам, создан постоянно действующий оперативный штаб, задачей которого является координация работы всех силовых структур и экстренных служб города.

За мониторингом пожарной обстановки на территории и вблизи конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" следят противопожарные наряды из числа сотрудников ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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