В "Иннопрактике" заявили, что российским агрокомпаниям придется перейти на биопрепараты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Российские аграрные компании должны будут перейти к использованию биологических препаратов в сельском хозяйстве в течение 10-15 лет, чтобы успешно конкурировать, в том числе на глобальных рынках. Об этом рассказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, выступая на круглом столе "Зеленые агротехнологии: модная тема или концептуальный переворот?" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Поповой, зеленые агротехнологии, в основе которых лежат новые биологические методы, подходы и разработки, уже приходят на смену практикам интенсивного производства, а через 10-15 лет все сельское хозяйство может перейти на биопрепараты. Попова подчеркнула, что снижение использования химических препаратов и замена их биологическими уже активно происходят в странах Европы, где при помощи интегрированных методов защиты растений и борьбы с вредителями получается порядка 80% сельскохозяйственной продукции, и в США (около 50% по аналогичному показателю). При этом рост и развитие рынка биопрепаратов может привести к ужесточению контроля над содержанием остатков антибиотиков и кокциодиостатиков, а также расширению распространения органических добавок вместо содержащих фтор, хлор и формальдегид аналогов.

В ходе выступления Попова отметила, ссылаясь на данные исследовательской компании "Аберкейд", что за последние пять лет российский рынок биологических средств защиты увеличился на 44%.

"В 2020 году "Иннопрактика" инициировала проект "Иннагро". Это программа испытаний российских биопрепаратов для сельского хозяйства: биологических средств защиты растений, кормовых добавок и оздоровителей почвы. Одной из базовых задач этой программы является биологизация интенсивных технологий производства как в растениеводстве, так и в животноводстве. В 2021 году мы планируем провести более 500 испытаний в 20 российских регионах", - сказала Попова.

Она добавила, что в числе стратегических партнеров компании, согласившихся предоставить площадки для испытаний - "Фосагро", "Мираторг" и группа "Черкизово". Попова отметила, что проект "Иннагро" способствует системной биологизации России и позволяет отечественным компаниям "оценить эффективность биометода в реальных условиях и внедрить его в производственную практику". Кроме того, гендиректор "Иннопрактики" выразила мнение, что использование микробиологии и биопрепаратов позволит управлять глобальной ситуацией с восстановлением почв