Около 6 млрд руб. планируют направить на строительство детской областной больницы в Курске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Около 6 млрд руб. потребуется на реализацию проекта строительства детской областной клинической больницы в Курске, существующее здание лечебного учреждения перегружено на 70% и не соответствует нормам. Об этом в среду в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Детская областная больница она у нас действующая, находится в приспособленном помещении, не соответствует никаким требованиям, перегруз на 70%. Поэтому мы разработали инженерный проект по строительству новой детской областной больницы. Сейчас ведем переговоры с Минздравом и правительством России о выделении финансовых средств на начало строительства этой больницы. Порядка 6 млрд рублей стоимость", - сказал Старовойт.

По словам главы региона, для оптимизации стоимости реализации проекта прорабатываются варианты постепенного ввода объектов больницы - лечебного корпуса, поликлиники, лабораторного комплекса.

"После того, как будет построено новое здание больницы, существующее здание будет освобождено, мы туда переместим госпиталь для ветеранов войн, который сейчас размещается в здании бывшей гостиницы. Мы комплексно решим несколько вопросов", - добавил Старовойт.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.