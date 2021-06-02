На Ставрополье за счет средств курортного сбора благоустроили 35 туристических объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья с момента введения эксперимента по взиманию курортного сбора в 2018 году собрали более 700 миллионов рублей, за счет которых благоустроили и восстановили 35 туристических объектов, в 2021 году планируется создать еще 13 объектов. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Всего направлено более 700 млн рублей курортного сбора, что позволило привести в порядок около 50 объектов, более 10 из которых - в этом году. Это [курортный сбор] один из лучших инструментов по развитию городов Кавминвод", - сказал Владимиров.

По его словам, в 2022 году эксперимент завершается. "Мы уже в этом году с министерством курортов и туризма края отработали, к премьер-министру обратились с тем, чтобы продлить курортный сбор", - добавил глава региона.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в эксперименте участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.