Текслер уверен, что Челябинск сможет избавиться от имиджа антиэкологической столицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области реализуют комплекс мер по улучшению качества окружающей среды в регионе, что позволит областному центру избавиться от имиджа антиэкологической столицы России, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"С имиджем антиэкологической столицы России мы боремся не только медийно, но и содержательно. Мы подписали соглашения [о снижении выбросов] со всеми нашими ведущими предприятиями: 49 соглашений в Челябинске, Магнитогорске, ряде других городов. Мы активно реализуем программу природоохранной деятельности; в среднем по региону в прошлом году снизили объем выбросов на 7,3% при задаче до 2024 года снизить объем на 30%. У нас город Челябинск зеленый, мы не даем его загрязнять, до 2024 года реализуем все мероприятия, связанные с тем, что не будет даже разговоров о том, что грязно", - сказал губернатор.

Он добавил, в планах также заменить существующий общественный транспорт на экологичный, в том числе на электрической тяге и газомоторном топливе. Это также позволит снизить объем вредных выбросов.

"Кроме того, Челябинская область - пилотный регион в Российской Федерации, который внедрил систему экологического мониторинга. У нас порядка 18 больших мониторинговых станций и автоматические датчики. Как только где-то возникает красный индикатор, туда выезжают специалисты, делают замеры, определяют оперативно источник выброса, точную координату, на основании этого выписывается штраф. Следующий шаг сделать как на дороге, когда камера срабатывает автоматически, мы хотим, чтобы также автоматически начислялись штрафы нарушителям экологического законодательства", - сказал Текслер.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.