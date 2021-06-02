Военно-исторический лагерь "Страна героев" впервые начал работу в Пензенской области

ПЕНЗА, 2 июня. /ТАСС/. Первая смена военно-исторического лагеря "Страна героев", организованного Российским военно-историческим обществом (РВИО) по нацпроекту "Культура", открылась в среду в Пензенской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобразования региона.

"Открытие первой смены Всероссийского военно-исторического лагеря "Страна Героев" в Пензенской области состоялось 2 июня на площадке детского санатория "Нива". Участниками смены стали 250 ребят - представители военно-патриотических объединений, кадетских корпусов и казачьих классов, спортсмены и отличники учебы в возрасте от 12 до 17 лет", - отметили в пресс-службе.

Все школьники поделены на четыре отряда по тематическим направлениям: "Защитники", "Волонтеры Победы", "Медиа Победы", "Хранители истории". Первая смена лагеря продлится до 12 июня. За это время в лагере пройдут военно-тактические игры, презентации социальных проектов, медиафестиваль, спортивные соревнования, творческие конкурсы.

Как отметили в Минобразования Пензенской области, всего в регионе будут организованы четыре смены, участниками которых станут 1 тыс. школьников.

Пензенская область принимает лагерь "Страна героев" впервые, он действует на территории детского санатория "Нива" в 25 км от Пензы. Пребывание ребенка в лагере является бесплатным, на основе конкурсного отбора.

Крупнейший в стране патриотический лагерь "Страна героев" организует Российское военно-историческое общество в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Всего в 2021 году "Страна героев" примет 5 тыс. детей в Пензенской, Ивановской, Волгоградской, Псковской областях и Башкирии.