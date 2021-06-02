На Ставрополье открыли два центра профилактики детского травматизма на дорогах

ПЯТИГОРСК, 2 июня. /ТАСС/. Два специализированных центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма открылись в Кисловодске и Невинномысске Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Еще два специализированных центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма открылись в нашем крае. К Ставрополю и Пятигорску, где такие центры уже есть, присоединились Кисловодск и Невинномысск", - написал Владимиров в "Инстаграме".

По его словам, центры создаются в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Школьники разбираются в правилах дорожного движения не на абстрактных ситуациях, а на знакомых элементах городской среды. Например, в невинномысском центре дети учатся на экспозиции, где обозначен парк "Шерстяник", есть развязка нового путепровода. Сегодня у детей и взрослых растет популярность велопрогулок. Но, прежде чем садиться на велосипед, подросткам не помешает освоить велотренажер с системой виртуальной реальности, имитирующий поездку по городу", - сообщил губернатор.

Он отметил, что в 2020 году занятия в центрах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма посетило более 7 тыс. школьников.

Ранее правительство края сообщало, что для работы новых центров закуплено оборудование, которое помогает лучше отработать различные сложные ситуации на дорогах. В частности, аппаратно-программный комплекс по ПДД, детский велотренажер, настольные и напольные игры "Азбука дорог", комплекты светового оборудования "Дорожные знаки", компьютеры, стойки с дорожными знаками, а также манекен-тренажер для отработки методов оказания первой медицинской помощи. Занятия проводят как педагоги школ, так и приглашенные специалисты - сотрудники ГИБДД, МЧС и другие. Они помогают ребятам изучить правила дорожного движения, дорожные знаки, учат, как быстро сориентироваться в ситуации и оказать первую помощь пострадавшим.