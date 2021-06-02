Новгородская область и Камчатский край на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня, /ТАСС/. Новгородская область и Камчатский край подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, туристической, культурной и образовательной сферах. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области в среду.

"Сегодня, 2 июня, в рамках Петербургского экономического форума, подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новгородской области и правительством Камчатского края. Соглашение подразумевает взаимодействие в торгово-экономической, туристической, культурной и образовательной сферах. <...> К соглашению приложен план совместных мероприятий, рассчитанный до 2022 года. Он нацелен в первую очередь на установление и расширение деловых контактов двух регионов, обмен опытом в сфере передовых технологий. В культурной сфере планируется проведение совместных творческих мероприятий, обмен музейными и книжными выставками и проектами. В сфере торговли - участие в совместных конференциях, семинарах, ярмарках, выставках продукции", - говорится в сообщении.

По словам Солодова, Камчатка и Новгород находятся в разных поясах, но их объединяет ставка на туризм и глубокие исторические корни. В рамках подписанного соглашения также будет организована работа по обмену опытом в сфере здравоохранения. Регионы планируют участвовать в совместных научно-практических конференциях по вопросам совершенствования оказания медицинской помощи населению, проводить телемедицинские консультации.

"Мой коллега - губернатор Камчатского края - сторонник инноваций в управлении. Край за последний год очень сильно продвинулся в туризме. И самое главное в этом соглашении - обмен лучшими практиками в области туризма, эффективного государственного управления. Одна из важных отраслей для Камчатского края - рыболовство и рыбоводство. У нас в области это развито в меньшем объеме, но нам интересно, как они решают, например, проблемы браконьерства. Это соглашение направлено на коммуникацию членов Новгородского правительства и Камчатского края", - сказал Андрей Никитин.