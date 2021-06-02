Число привитых от коронавируса в Петербурге достигло 700 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Число жителей Санкт-Петербурга, которые привились первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, достигло 700 тыс. человек, сообщили в среду в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"За весь период в Петербурге вакцинировано 700 711 человек. Из них 580 412 полностью завершили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.

В Петербурге доступны три вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". По данным совета, запас препаратов в городе составляет более 155 тыс. доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 441 334 случая заражения коронавирусом. По этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 407 531 человек, умерли 14 420. За последние сутки в городе выявили 828 случаев заражения.