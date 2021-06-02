Спецпред президента РФ: кампусы и новые районы будут драйверами развития умных городов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Массовое внедрение умных технологий в старых городах достаточно затратно, поэтому драйверами развития концепции "смарт-сити" могут стать новые частные города и университетские кампусы. Такое мнение в среду выразил специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме.

"Время для абсолютно новых умных городов у нас еще не пришло, но есть перспективные районы. Я думаю, надо внимательно смотреть за университетскими городками, которые будут возникать в ближайшее время, например, за городом Южный под Санкт-Петербургом с инновационным центром ИТМО Хайпарк", - сказал Песков ТАСС по итогам сессии "Smart city: от технологического прорыва к созданию условий для развития человеческого потенциала"

Он добавил, что такие же проекты могут появиться на острове Русский во Владивостоке или в городе Корсакове на Сахалине. Дело в том, что массовые модели умных технологий в старых городах внедрять очень дорого, считает Песков. Поэтому драйверами могут стать частные населенные пункты и микрорайоны, возводимые за счет средств инвесторов, пояснил он.

Перспективные проекты

Примером может послужить район Академический в Екатеринбурге - первая в новейшей истории России застроенная с нуля частным инвестором территория, которая получила статус городского района. Так, в скором времени в Академический переедет Уральский государственный медицинский университет, здания которого в настоящее время разбросаны по Екатеринбургу.

"Кроме того, в нашем районе расположены пять академических институтов, по самым передовым технологиям создается онкологический центр, также сюда переносится институт материнства и детства. Естественно, вся эта огромная научная база будет работать, с одной стороны, на создание занятости, а с другой - на продвижение новых технологий", - сказал по итогам дискуссии ТАСС Вениамин Голубицкий, президент группы компаний "Кортрос", которая возводит Академический.

При этом эффект от технологического прорыва каждый житель должен ощутить у себя дома. "Например, человек должен узнавать о любой протечке, где бы он ни находился, и иметь возможность удаленно ее ликвидировать, квартира должна встречать собственника музыкой, которая ему нравится, свет включаться в различных зонах с привычной яркостью", - отметил Голубицкий.

Единое цифровое пространство

Вместе с этим разрозненные умные системы, созданные в городе различными компаниями, для большего эффекта должны быть синхронизированы, отметил со своей стороны заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. По его словам, разливные компании делают города умнее только в своей конкретной области, будь то сфера транспорта, ЖКХ, образования или здравоохранения. "Мы получаем огромное количество несвязанных между собой систем, которые, к сожалению, не делают жизнь комфортнее. Поэтому нам необходима сшивка этих технологий", - подчеркнул замгубернатора на сессии ПМЭФ.

Таким образом, умные районы, а вместе с ними и города, должны быть объединены единой цифровой средой, добавил сооснователь компании "Юникорн" Алексей Южаков. "Самое главное, что может делать девелопер, - это разработать такую смарт-инфраструктуру внутри жилых комплексов, которая позволит создавать единую цифровую среду", - сказал он. Южаков также подчеркнул, что если такая среда изначально заложена в проекте девелопера, то на ее базе очень быстро можно реализовать любой сервис, и этому не помешают никакие происходящие в мире события, такие как пандемия.

Роль государства и бизнеса

В свою очередь Голубицкий назвал мифом мысль о том, что развитием городов, в особенности их цифрового пространства, должно заниматься исключительно государство или муниципальные власти. Умные технологии, по его словам, требуют того, чтобы государство устанавливало правила в этой сфере, занималось нормотворчеством и помогало бизнесу в решении его задач. Только в сотрудничестве между властями и бизнесом можно создать по-настоящему комфортный умный город, заключил президент группы компаний "Кортрос".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.