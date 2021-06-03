Сергея Михайлова наградили премией за международное сотрудничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов награжден премией за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности на церемонии вручения наград от Росконгресса в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мне очень приятно получить эту награду: ведь она еще раз подчеркивает важность работы нашего агентства на международном направлении. ТАСС сегодня - это 63 зарубежных представительства в 60 странах мира, которые позволяют оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Кроме того, ТАСС поддерживает партнерские отношения с более чем 60 информационными агентствами мира, а в прошлом году наш видеоконтент впервые стал доступен на платформе Reuters Connect. Это еще раз подчеркивает репутацию нашего агентства как источника исключительно проверенной информации", - отметил Михайлов.

Михайлов добавил, что именно на ПМЭФ ТАСС ежегодно организует Саммит информационных агентств, во время которого главы крупнейших мировых СМИ имеют возможность пообщаться с президентом России по актуальным темам мировой повестки. "Он состоится и в этот раз. Все это - результаты работы большой и очень профессиональной команды сотрудников ТАСС, которым я и хочу посвятить эту премию", - заключил он.

Награду вручил министр правительства Москвы - руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.