Школьники Москвы и Подмосковья научатся управлять дронами в лагере центра "Авангард"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Для школьников Москвы и Подмосковья откроют начальные военные сборы в летнем лагере центра "Авангард", там старшеклассники, в частности, потренируются управлять дронами, стрелять и маршировать, попробуют на тренажере симуляцию прыжка с парашютом, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"Для старшеклассников Москвы и Московской области с 6 июня стартуют бесплатные 10-дневные военные сборы в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Как мальчики, так и девочки, окончившие девятые и десятые классы общеобразовательных школ, пройдут в летнем лагере "Курс молодого бойца", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что курс включает строевую, медицинскую, физическую подготовку, отработку навыков стрельбы в мультимедийном, пневматическом и практическом тирах, сборку и разборку автоматов, командные испытания, управление автомобильной техникой и беспилотниками, тренировку на симуляторе прыжка с парашютом и другие дисциплины.

Как отметила директор центра Дарья Борисова, кроме начальной военной подготовки, школьники примут участие в творческих и деловых ивентах, встретятся с олимпийскими чемпионами, пообщаются с известными личностями. "Возможно, многим из них удастся определиться в выборе будущей профессии", - добавила она.

Для всех мероприятий разработан игровой формат, который научит подростков общаться и проявлять лидерские качества, привьет умение договариваться, нести ответственность, принимать решение за себя и команду.