Число авиарейсов из Петропавловска-Камчатского в Москву увеличилось

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июня. /ТАСС/. Число рейсов из международного аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) в Москву увеличилось с 14 до 16 в неделю, сообщает пресс-служба главного аэропорта полуострова.

В летний период на Камчатке ежегодно отмечаются сложности с покупкой авиабилетов в Москву из-за нехватки рейсов, выполняющих прямой перелет по данному маршруту.

"Новые вечерние рейсы по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский и обратно выполняются дважды в неделю. Из Шереметьево самолет вылетает по средам и воскресеньям в 21:50 с прибытием на полуостров на следующий день в 15:30. Обратно борт отправляется по понедельникам и четвергам в 18:15. Расширение полетной программы в Москву дает жителям и гостям Камчатки новые возможности для дальнейших стыковочных перелетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" продолжат выполнять ежедневные рейсы из аэропорта Елизово в столицу России в 12:40 и 16:00 соответственно. Таким образом, количество рейсов в Москву увеличится до 16 в неделю.