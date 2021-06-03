Министры здравоохранения G7 обсудят в Оксфорде, как предотвращать новые мировые пандемии

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Министры здравоохранения Группы семи обсудят, как уменьшить риск возникновения новых мировых пандемий. Как сообщает агентство PA , такова основная тема, которую главы профильных ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии рассмотрят на начинающейся в четверг в Оксфорде двухдневной встрече.

Предметом дискуссий министров станет, например, раннее распознавание рисков здоровью животных и окружающей среде. По информации агентства, в Лондоне считают этот вопрос важным с точки зрения предотвращения распространения болезней. PA уточняет, что члены "семерки" впоследствии намерены провести переговоры с другими странами относительно обмена информацией по теме определения подобных угроз и их первоисточника.

К представителям неформального объединения семи экономически развитых стран мира присоединятся в онлайн-режиме министры Индии, Южной Кореи, Австралии и Южной Африки.

"У Великобритании и наших партнеров по G7 есть богатая история совместной работы в деле поддержания друг друга и защиты самых уязвимых [стран], - заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. - У нас есть возможность вынести уроки из этой пандемии и коллективно восстановить лучше, чем было, и защитить нашу глобальную безопасность в области здравоохранения".

Другие вопросы, которые будут подняты на встрече - резистентность микроорганизмов, цифровое здравоохранение, клинические испытания при разработке вакцин, методы лечения и диагностики. В частности, министры, как ожидается, обсудят клинические испытания третьей дозы вакцины от коронавируса, именуемой бустером. Первые в мире клинические испытания, которые призваны определить эффективность третьего укола, начались в середине мая в Великобритании при участии 2,8 тыс. добровольцев старше 30 лет.

Оксфордская дискуссия должна стать основой для обсуждения аспектов здравоохранения лидерами Группы семи, когда они соберутся на следующей неделе. Великобритания, которая председательствует в "семерке" в этом году, намерена провести саммит в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, в нем примут участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной организации торговли Нгози Оконджо-Ивеале.