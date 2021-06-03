В Приморье объявили штормовое предупреждение на 3 и 4 июня

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 3 и 4 июня в Приморском крае в связи с надвигающимся циклоном, который принесет сильные дожди с ветром до 20 м/c, а также ухудшение паводковой ситуации на реках края. Об этом в четверг сообщается на сайте Приморского гидрометцентра.

"На большей территории пройдут дожди, местами сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее). В южной половине и на востоке края местами ожидаются очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что осадки могут вызвать локальные паводки на большинстве рек Приморья с подъемом уровня воды в них до одного метра, на юге центральных районов возможен подъем воды до двух метров. Вероятно подтопление низинных участков местности, но опасных гидрологических явлений не ожидается, следует из сообщения.

Всего под влиянием непогоды окажутся 12 районов края. Спасательные, коммунальные и дорожные службы приведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендовано отложить выезды за пределы населенных пунктов, а также на отдых к побережью.

По информации синоптиков, утром в четверг во Владивостоке пасмурно, в ближайшие часы ожидается дождь, который к вечеру усилится, скорость ветра может достигать 18-20 м/c.