В США защита экс-полицейского Шовина попросила суд смягчить ему наказание

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Защита бывшего полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, просит суд смягчить ему наказание. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, ходатайство подал адвокат Шовина Эрик Нельсон. Он настаивает на том, что действия его подзащитного вернее было бы охарактеризовать как ошибку, которую Шовин допустил, руководствуясь "благими намерениями".

Адвокат подчеркнул, что призывает суд обратить внимание на опыт службы экс-полицейского, отсутствие у него уголовного прошлого, а также просьбы о смягчении наказания со стороны родных и друзей. Защита Шовина настаивает на его условном освобождении с учетом срока, проведенного под стражей. Сторона обвинения выступает категорически против смягчения наказания.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что судья согласился с наличием в деле Шовина отягчающих обстоятельств. Это может привести к тому, что бывший полицейский будет 25 июня приговорен к более длительному сроку заключения, чем предполагалось ранее. При этом, по мнению экспертов, опрошенных AP, ему по-прежнему вряд ли грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком 40 лет.

20 апреля жюри присяжных признало Шовина виновным по трем пунктам обвинения, включая убийство второй и третьей степени. Защита бывшего полицейского подала апелляцию с требованием пересмотра дела, настаивая на том, что Шовин не имел возможности рассчитывать на справедливый суд из-за широкой досудебной огласки дела. Как отмечает телеканал Fox News, хотя Шовину грозит максимальный срок лишения свободы, эксперты полагают, что, скорее всего, его отправят за решетку на срок от 12 до 30 лет. Причем, согласно законодательству штата Миннесота, за примерное поведение его могут условно-досрочно освободить после того, как он отсидит две трети срока наказания.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.