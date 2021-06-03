Австралия выделит дополнительно более $38 млн механизму COVAX

СИДНЕЙ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Австралии выделят дополнительно 50 млн австралийских долларов ($38,6 млн) международному механизму COVAX. Об этом в четверг сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе брифинга для журналистов.

"Правительство внесет дополнительно 50 млн австралийских долларов в программу COVAX Advance Market Commitment, чтобы обеспечить большее число людей безопасными и эффективными вакцинами [против] COVID-19, - заявил он. - Кроме того, это поможет COVAX достичь своих целей по вакцинации 30% населения развивающихся стран, превысив предыдущий целевой показатель 20%". Таким образом, общий вклад Австралии в борьбу с пандемией превысит 130 млн австралийских долларов ($100,5 млн), указал Моррисон.

Премьер-министр отметил, что поддержка международного механизма COVAX является частью региональной инициативы Австралии, выделившей более 623 млн австралийских долларов ($481,5 млн) на закупку вакцин для жителей стран Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.

COVAX - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, для создания производственных мощностей и закупки вакцин. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин. На сегодняшний день к механизму COVAX уже присоединились 190 стран и экономик.