В России разработали тест-систему на выявление четырех редких генетических заболеваний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Тест-система на одновременное выявление четырех аутосомно-рецессивных заболеваний разработана в России по заказу Минздрава. Об этом в четверг на Петербургском международном экономическом форуме сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.

"Сделанная по заказу Министерства здравоохранения РФ генетическая тест-система на одновременное выявление носительства четырех аутосомных рецисивных заболеваний - муковисцидоз, фенилкетонурия, дефицит альфа-1-антитрипсина и нейросенсорная тугоухость. Обследование лиц в репродуктивном возрасте, носителей таких аутосомно-рецессивных изменений, позволит с использованием современных методов медицины - ЭКО и перинатальной диагностики - в случае выявления риска предотвратить рождение детишек", - сказала она на сессии "Здравоохранение будущего. Генетические технологии и персонализированная медицина как драйвер развития отрасли".

Данные орфанные заболевания требуют достаточно дорогостоящего лечения и обеспечения жизни пациентов, поэтому предотвращение их позволит экономить более 40 млрд рублей в год, добавила Семенова.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.