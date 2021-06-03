Почти 11 тыс. иностранцев подали заявки на конкурс "Лидеры России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Лидеры России" получили заявки от 11 тыс. иностранных граждан, которые выразили желание участвовать в проекте. Об этом сообщил в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Почти 11 тыс. из 150 стран мира приняли участие в международном треке конкурса "Лидеры России", - сказал Кириенко.

По его словам, среди тех, кто подал заявки, ученые, педагоги, руководители СМИ, общественные деятели.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек. Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.