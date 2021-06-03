Кабмин утвердил программу развития "Артека" до 2025 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство утвердило программу развития Международного детского центра "Артек" до конца 2025 года. Как сообщает пресс-служба кабмина, программой предусмотрена "модернизация инфраструктуры, внедрение передовой образовательной системы на основе современных информационных технологий".

В частности, новая программа предусматривает завершение масштабной реконструкции и модернизации "Артека", которая началась в 2014 году. "Главная цель - превратить детский лагерь в ведущий международный центр образовательного отдыха. Общий объем федерального финансирования программы составит свыше 33,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ближайшие пять лет детский центр будет развиваться по пяти направлениям - "Образование", "Кадры для "Артека", "Территория детства", "Кибербезопасность" и "Продвижение". Для каждого из них разработан подробный план мероприятий.

В рамках направления "Территория детства" запланировано строительство и реконструкция 46 объектов. Самый крупный из них - лагерь "Солнечный". Он откроется в 2024 году и сможет принимать тысячу школьников в смену. Также на его территории будет построен центр инновационных образовательных технологий, который объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. С остальными лагерями "Артека" "Солнечный" соединит новая дорога. Ее строительство тоже предусмотрено в новой программе. Кроме того, в планах - завершить строительство киноконцертного зала на 5,5 тыс. мест, провести реконструкцию четырех бассейнов, береговой линии и инженерных сетей.

В части образовательного направления запланированы разработка и внедрение инновационных программ обучения, создание на базе "Артека" универсальной площадки для олимпиадной подготовки детей, развитие сотрудничества с профильными кафедрами вузов. "В результате общеобразовательная школа "Артека" должна войти в топ-100 рейтинга школ России и стать одной из лучших образовательных площадок страны", - рассчитывают в правительстве.

В "Артеке" также будет создан федеральный центр непрерывного профессионального развития, внедрены современные образовательные технологии. Молодых талантливых педагогов будут привлекать с помощью грантов.

О центре

"Артек" был создан в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь. Постепенно он вырос в один из крупнейших комплексов детского отдыха.

С осени 2014 года в "Артеке" началась глобальная реконструкция - перестройка всех корпусов, площадок, строительство новых объектов. Сегодня уже отремонтировано девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный".

В 2016 году школа "Артека" получила лицензию на образовательную деятельность в области дошкольного, общего и дополнительного образования. Учебные занятия в "Артеке" проходят не только за школьной партой, но и в крымских музеях и парках, на берегу моря и в ходе экскурсий по Южному берегу Крыма.