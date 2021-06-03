Власти Москвы рассказали, где жителей столицы чаще всего кусают клещи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Москвичи, которые обращаются к медикам за помощью из-за укусов клещей, преимущественно "цепляют" насекомых в Подмосковье. В столице встреча с этим насекомым наиболее вероятна в особо охраняемых природных территориях, сообщил ТАСС в четверг руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"С клещами ситуация в этом году вполне приемлемая, никаких всплесков [роста их числа]. Люди, которые обращаются в травмпункты за помощью, если взять московскую статистику, в основном, [возвращаются с отдыха] из области: были на даче в выходные, что-то сажали или копали, потом обратились в московские больницы. Все территории обрабатываются, в том числе озелененные, <...> единственное исключение составляют особо охраняемые природные территории и заповедные участки, где это запрещено просто делать, но там тоже есть мероприятия, которые мы проводим: выкашиваем траву вокруг мест общего пользования, детских площадок, спортивных площадок, где люди проводят время", - сказал Кульбачевский в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он пояснил, что клещ, как правило, размножается в высокой траве, и там же может попасть на человека. "В мегаполисе у людей зачастую нет понимания, в каком виде ходить на особо охраняемую территорию в городе: босиком, в шортах, чуть ли не полуголым. Меня чуть ли не с детства учили, что обязательны резиновые сапоги, длинная одежда, желательно с капюшоном. Если ты вернулся, допустим, с озелененной территории домой, обязательно надо осмотреть одежду и тело, чтобы избежать укусов. Это просто правила, которые надо запомнить", - сказал глава департамента.

Кульбачевский добавил, что экологическое образование и просвещение юных москвичей проводятся на регулярной основе. "Как раз в этот период проводим беседы в школах, размещаем видеоуроки в сети интернет с правилами поведения и предохранения непосредственно жителей при нахождении на зеленых территориях, где просто людям рассказываем, как себя можно предохранить, о правилах, по соблюдении которых клещ никогда к тебе не заползет и не укусит", - заключил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.