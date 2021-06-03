В Госдуме призвали работодателей заниматься корпоративным спортом

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Работодателем необходимо развивать корпоративный спорт для повышения уровня физической активности и здоровья персонала. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба комитета.

"Наша задача - создать необходимые условия для того, чтобы молодые люди, которые активно занимались спортом в школьные и студенческие годы, сохранили уровень физической активности, погрузившись в профессиональную деятельность, - сказал Пайкин. - Отдельные работодатели действительно уже сегодня проводят мероприятия по развитию корпоративного спорта и на добровольной основе инвестируют в физическую форму персонала, однако такая практика все еще недостаточно распространена. И для того, чтобы создать правовые основы для поощрения развития корпоративного спорта, необходимы изменения в законодательстве о физической культуре и спорте. Соответствующие изменения сегодня прорабатываются в комитете".

Президент России Владимир Путин в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.