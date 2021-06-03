Глава Европейского регионального бюро ВОЗ передал низкий поклон российским медикам

"Я хочу поблагодарить всех медработников РФ. Я хочу сказать "низкий поклон" (сказал на русском - прим. ТАСС)", - заявил он в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

Он указал, что труд медицинских работников по-прежнему чрезвычайно востребован, и в этих условиях они сталкиваются с тяжелыми нагрузками.

Клюге также выразил признательность руководству России за приоритетное внимание к вопросам охраны здоровья.

"У коронавируса есть одно положительное последствие - вопросы здоровья еще никогда не занимали настолько важное место в повестке дня. И именно благодаря этому я сегодня нахожусь здесь и говорю об этом с вами, - сказал он. - И я очень признателен администрации президента России за то, что меня пригласили, за то, что всеми министрами и соратниками и партнерами президента вопрос здоровья был выдвинут на первый план в политической повестке в РФ".

Хорошие показатели

Российская система здравоохранения доказала свою эффективность на примере борьбы с коронавирусной инфекцией, добавил Ханс Клюге.

"Абсолютно. Мы обсудили с министром [здравоохранения РФ Михаилом] Мурашко разработку научного плана по документированию некоторых из удачных примеров работы. Например, я сам в сентябре приезжал к мэру [Москвы Сергею] Собянину в цифровой центр первичной медицинской помощи в Москве. В какой же дружелюбной манере проводились консультации посредством цифрового подхода", - сказал он, отвечая на вопрос, доказала ли Россия свою готовность справляться с серьезными вызовами, в частности коронавирусом.

Клюге подчеркнул, что странам первым делом необходимо избавиться от дефицита рабочей силы в системе здравоохранения, а также улучшать первичную медицинскую помощь, чтобы бороться с неинфекционными заболеваниями. "По алкоголю и табаку предпринимались колоссальные усилия и, возможно, в конце концов мы будем работать над устойчивостью к противомикробным препаратам", - отметил глава Европейского бюро ВОЗ.

По его словам, ВОЗ также планирует документировать лучшие примеры в сфере здравоохранения и борьбы с пандемиями.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.