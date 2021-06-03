Попова назвала систему организации школьного питания в России одной из лучших в мире

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Международное исследование подтверждает, что организация питания школьников в России является одной из лучших в мире. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы совместно с коллегами из Центра McKinsey выполнили это исследование, которое было обеспечено российским бизнесом, чтобы посмотреть, как выглядит Российская Федерация на фоне других стран. Оказалось, что очень неплохо. Система организации школьного питания у нас одна из лучших в мире, и очень интересный опыт Финляндии, который мы используем, он для нас сегодня одним из ориентиров является", - сказала она, выступая на Комитете по всемирной продовольственной безопасности.

Попова добавила, что в России было проведено исследование по комплексной оценке питания школьников, и основная проблема заключалась в том, чем питаются дети за пределами школ. "То есть, когда ребенок находится в школе, его меню выполняется по рекомендациям по здоровому питанию, подготовленным Роспотребнадзором. Когда он остается за пределами школы, то важной проблемой являются уже сформированные или формирующиеся вкусовые пристрастия, которые, к сожалению, не сориентированы на продукты здорового питания. Поэтому меню школьников за пределами школ - это блюда из круп, картофеля, муки, при том что овощи ежедневно присутствуют в меню всего 40% детей", - пояснила она.

В качестве другой важной проблемы Попова также назвала регулярное потребление продукции с высоким содержанием сахара - кондитерских изделий, сладких напитков, выпечки.