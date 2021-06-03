В ВОЗ обеспокоены темпами распространения индийского штамма коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Быстрое распространение новых мутаций коронавируса, в особенности индийского штамма, является причиной для беспокойства даже на фоне наметившейся тенденции снижения количества заражений в последнее время. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Я также оптимистичен. Но осторожно оптимистичен, потому что мы видим смешанную картину, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности взять ситуацию с пандемией под контроль к концу года. - Число смертей, заражений и госпитализаций уменьшается. И мы видим с развертыванием вакцинации, что количество смертей, особенно среди пожилых людей, действительно снижается. Но также у нас есть и причины для беспокойства - мутации вируса, особенно то, что мы называем B1617 (индийский штамм - прим. ТАСС), который распространяется гораздо быстрее".

По его словам, для успешной борьбы с пандемией всем людям необходимо проявлять ответственный подход к вакцинации. "Нам нужно быть уверенными и делать прививки. Я сделал прививку неделю назад, когда пришла моя очередь", - отметил глава бюро ВОЗ. По его словам, необходимо продолжать соблюдение масочного режима и широкое информирование населения о защитных мерах.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.