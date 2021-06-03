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Попова заявила, что в России отмечается тенденция к росту случаев ожирения среди взрослых

В стране также отмечается рост потребления молока, фруктов, ягод и овощей, отметила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Тенденция к увеличению случаев ожирения среди взрослых отмечается в России. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы близимся к благополучному рациону при том, что снижается потребление хлебных продуктов. Но вместе с тем Российская Федерация, как и в целом страны в мире, пока видит тенденцию к увеличению случаев заболеваемости ожирением среди взрослых", - сказала она, выступая на Комитете по всемирной продовольственной безопасности.

По ее словам, в России также отмечается рост потребления молока, фруктов, ягод и овощей.

Попова также напомнила, что основной группой риска по заражению COVID-19 являются люди с нарушением эндокринной системы, пациенты с сахарным диабетом. "Это, конечно, еще раз обращает наше внимание на вопросы питания, питания безопасного и питания качественного", - заключила она.

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РоссияПопова, Анна Юрьевна
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