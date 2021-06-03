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Путин направил приветствие участникам Всероссийского форума финно-угорских народов

Президент подчеркнул, что в России придается приоритетное значение вопросам сохранения национальных языков

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума финно-угорских народов, проходящего 3-4 июня в Ижевске. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"В нашей стране на протяжении столетий в мире и согласии живут представители многих народов. Отношения дружбы и добрососедства, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия являются нашим общим, поистине бесценным достоянием. Финно-угорские, как и другие народы, вносят огромный вклад в укрепление российской государственности, в развитие отечественной науки, культуры, образования", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что в России придается приоритетное значение вопросам сохранения национальных языков, уникальных, самобытных традиций и обычаев. "И отрадно, что этой востребованной работе содействуют такие серьезные, масштабные инициативы, как ваш форум, объединивший на своей площадке руководителей органов власти, этнокультурных общественных организаций, экспертных кругов, средств массовой информации", - добавил глава государства.

Президент выразил уверенность, что форум пройдет успешно, в доброжелательной атмосфере, а идеи и предложения его участников поспособствуют упрочению сотрудничества родственных финно-угорских народов.

Всероссийский форум финно-угорских народов, который планируется проводить каждые два года, проходит впервые. После снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие планируется проводить с международным участием.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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