ФМБА планирует подойти к регистрации препарата от COVID-19 "Мир-19" в августе 2021 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует закончить вторую фазу клинических исследований своего препарата от коронавируса Мир-19" через два месяца и в августе подойти к его регистрации, сообщила глава агентства Вероника Скворцова в интервью "России-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы планируем закончить вторую фазу клинических исследований где-то в течение двух месяцев ближайших <...> и фактически в августе подойти к вопросу о возможной регистрации", - сказала она.

Препарат "Мир-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. По словам Скворцовой, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.