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ПМЭФ-2021

Посол Франции предложил создать экологический конкурс среди городов России

Москве и Парижу нужно активно развивать экономическое сотрудничество, отметил Пьер Леви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Посол Франции в России Пьер Леви, выступая в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил создать в России новый конкурс по экологии, в котором приняли бы участие российские города.

По его словам, Москве и Парижу нужно развивать активно экономическое сотрудничество, и здесь сфера экологии особенно важна.

"В этой связи хотел бы предложить подготовить конкурс среди российских городов за заслуги в сфере экологии. Можно было бы назвать его "Экогород", - предложил дипломат. - Франция готова предоставить помощь своих компаний, которые владеют технологиями и имеют большой практический опыт в данной сфере".

Леви отметил, что для реализации такой идеи не менее важна и поддержка российских властей. "Мы начали продвижение этой инициативы, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, оно приостановилось", - добавил французский посол.

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РоссияФранцияПМЭФ-2021
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