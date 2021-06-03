Попова: власти вскоре огласят решение по возможности прививать от COVID-19 иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти в ближайшее время объявят решение относительно возможности иностранцам прививаться от коронавируса в России. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Безусловно, эта тема острая, она понятная и известная. В правительстве этот вопрос есть, и он в поле зрения [вице-премьера] Татьяны Алексеевны [Голиковой] лично, она этим занимается. Я думаю, что в течение ближайшего времени мы решение по этому поводу объявим. Оно сейчас формулируется и готовится", - сказала она на сессии "Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности".

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.