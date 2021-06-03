В Госдуме заявили, что с большой осторожностью относятся к теме средней скорости

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Идея введения штрафов за превышение допустимой средней скорости вызывает много вопросов, в Госдуме к этому относятся с большой осторожностью. Об этом в четверг ТАСС заявил председатель комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, заметив, что депутаты так или иначе не успеют принять никаких решений на этот счет до конца весенней сессии.

Ранее СМИ сообщили о том, что МВД совместно с Минюстом и Минтрансом прорабатывает законодательное закрепление ответственности за превышение допустимой средней скорости на дорогах.

"Мы всегда с настороженностью относились к этим историям, потому что средняя скорость - это сложный момент. Бывают участки, где можно ехать быстро, а где-то - медленно", - сказал депутат. С другой стороны, продолжил он, раз технические возможности измерять среднюю скорость есть, "то тогда возникают вопросы правоприменения, вопросы коррупционные, возникают вопросы усмотрения того, кто за этим следит".

Крашенинников заметил, что в Госдуме всегда приветствуют "любую аналитическую работу", если министерства обсуждают этот вопрос, "это неплохо". "Но также нам надо всем понимать, что весенняя сессия заканчивается. Как говорили в фильме "Джентльмены удачи", "у нас елка на носу", - напомнил депутат. По его словам, если министерства подготовят предложения, Госдума будет готова обсудить "результаты этих изысканий" уже осенью, хотя к теме контроля средней скорости депутаты относятся "очень осторожно".