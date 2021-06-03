Reuters: ЕС может одобрить "коктейль антител" от Roche и Regeneron в августе-октябре

БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Евросоюз может одобрить применение "коктейля антител", разработанного корпорацией Roche совместно с компанией Regeneron, для лечения COVID-19 в период с августа по октябрь текущего года. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ ЕС.

"Разрешение ЕС ожидается между августом и октябрем 2021 года", - цитирует агентство заявление. Препарат представляет собой смесь касиривимаба и имдевимаба - синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом.

Как сообщил представитель Евросоюза, сообщество зарезервировало по меньшей мере 55 тыс. доз препарата. Европейские страны начнут покупать препарат только после одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA) или национальных медрегуляторов, указывает Reuters. Соглашение межу Roche и ЕС было достигнуто в апреле.