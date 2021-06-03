В России предложили создать систему государственного HR

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Систему государственного HR (управления персоналом) нужно создать в России. Такое мнение в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Надо делать государственный HR. Потому что да, это классика - кадры решают все, кадры разные, и они не хорошие, не плохие, они действительно разные. Есть талантливые, есть лентяи. <…> Ими нужно управлять, их нужно развивать, их нужно обучать и так далее. <…> Соответственно, это первое, что нужно делать, и это действительно такая большая, даже наверное не платформа, а экосистема внутри государства", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.