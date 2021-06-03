Суд обязал провести консервацию руин мельницы Грудинина в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Суд по иску прокуратуры Волгоградской области обязал Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" принять меры к консервации объекта культурного наследия "Исторический заповедник - руины мельницы им. Грудинина", сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Волгоградской области после сообщений в СМИ организована проверка доводов журналистов о разрушении фронтона объекта культурного наследия "Исторический заповедник - руины мельницы им. Грудинина".

"Прокуратурой Центрального района Волгограда в суд было предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на ФГБУК Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" принять меры к консервации объекта культурного наследия "Исторический заповедник - руины мельницы им. Грудинина" путем разработки проектной документации и проведения комплекса противоаварийных работ с целью сохранения объекта культурного наследия. Решением Центрального районного суда Волгограда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры совместно со специалистами комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области установили, что состояние объекта культурного наследия требует незамедлительного проведения противоаварийных работ. Процедура консервации объекта позволит не допустить причинение вреда населению и окружающей среде, а также сохранить его уникальность, обеспечив права волгоградцев и гостей города-героя на доступ к культурным ценностям, уточнили в пресс-службе ведомства.

Руины мельницы Грудинина были оставлены по состоянию на 1943 год как памятник изуродованному войной Сталинграду, героизму его защитников. Здание было построено в 1904 году немцем Гергардтом, в нем располагалась паровая мельница. После революции она стала носить имя секретаря коммунистической ячейки К. Н. Грудинина, погибшего от рук белогвардейцев в 1922 году. На мраморной мемориальной доске объекта выбит текст: "Руины мельницы им. К. Н. Грудинина - исторический заповедник. Здесь в 1942 году происходили ожесточенные бои воинов 13-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии с немецко-фашистскими захватчиками".