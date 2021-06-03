Песков уверен, что РФ установит контакты с Вьетнамом по теме производства там "Спутника V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Россия и Вьетнам осуществят контакты по вопросу производства в этой стране российской вакцины от коронавируса. Такое мнение в четверг высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) "заинтересован в контактах со странами", которые изъявляют желание налаживать у себя производство российских вакцин от COVID-19.

"Я убежден, что установятся контакты и с вьетнамской стороной с тем, чтобы обсуждать перспективу запуска производства", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, как ожидается, в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме РФПИ доложит президенту РФ Владимиру Путину о тех странах, где уже запускается производство российских вакцин.

Как ранее сообщало Вьетнамское информационное агентство, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в письме к президенту РФ выразил надежду на сотрудничество с Россией в производстве вакцин в республике. К настоящему времени "Спутник V" - одна из двух вакцин, официально разрешенных для использования во Вьетнаме. Кроме российского препарата, Минздрав сертифицировал вакцину британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.