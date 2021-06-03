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Матвиенко призвала не путать популярность в интернете и реальный жизненный успех

Спикер Совфеда уверена, что успех измеряется не столько количеством заработанных денег, сколько тем, как человек ощущает себя в этом мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нужно понимать разницу между популярностью в интернете и "реальным жизненным успехом".

"Сейчас добиться минутной славы, используя сети и онлайн-платформы, гораздо проще, чем это было раньше. Но я абсолютно уверена, что вы, несмотря на свой возраст, все-таки понимаете разницу между популярностью в интернете и настоящим жизненным успехом, которого невозможно добиться без труда, кропотливой работы, которая не измеряется количество лайков в Instagram или TikTok", - подчеркнула Матвиенко в четверг на встрече с участницами Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Спикер Совфеда уверена, что успех измеряется не столько количеством заработанных денег, сколько тем, как человек ощущает себя в этом мире. "Жизненный успех измеряется в первую очередь [тем], что ты сделал для людей, сколько людей ты сделал счастливыми, как твои проекты помогли людям, каких результатов ты вообще добился в жизни. Вот это измеритель настоящего жизненного успеха", - уверена Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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