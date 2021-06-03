Абрамченко заявила, что россияне производят 65 млн тонн бытовых отходов в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Твердые коммунальные отходы (ТКО) составляют лишь 65 млн тонн из 8 млрд тонн отходов, которые производятся в России за год. Львиная доля приходится на промышленность, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Цифра чудовищная - 8 млрд тонн различных отходов, и ТКО в этом объеме маленькая часть, около 65 млн тонн. Все остальное - это отходы промышленности", - сообщила она в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

По словам Абрамченко, с таким количеством промышленных отходов нужно "срочно что-то делать", иначе россиянам не останется пространства для жизни в будущем.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.